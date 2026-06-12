Durek Verrett is geen fan van Noorse voetballers

Durek Verrett, de echtgenoot van de Noorse prinses Märtha Louise, kijkt totaal niet uit naar het WK voetbal. Ook van het Noorse voetbalelftal is hij geen liefhebber, zegt hij in een rodelopergesprek met TV 2.

"Of ik fan ben? Nee", zegt Verrett duidelijk, terwijl de prinses hem op de achtergrond aanspoort om "gewoon ja" te zeggen. "Ik houd niet van voetbal. Ik ga niet liegen, ik ben authentiek. Het is niet mijn ding."

In Noorwegen heerst juist enorme voetbalkoorts, omdat het land voor het eerst sinds 1998 weer meedoet aan het toernooi. Kroonprins Haakon liet vorige maand los dat hij denkt dat het team, dat beschikt over sterspelers als Erling Haaland en Martin Ødegaard, ver gaat komen.

Dat de uit de Verenigde Staten afkomstige Verrett het niets vindt, komt waarschijnlijk door zijn afkomst, zegt Märtha Louise. "Ze begrijpen er niet zo veel van in Amerika", lacht ze.