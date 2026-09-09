Johnnie Walker van Connie Palmen heeft direct de koppositie van de Bestseller 60 te pakken. De schrijfster staat nu voor de negende keer in de bestsellerlijst, meldt boekenkoepel CPNB. Het is de eerste keer dat ze met een roman binnenkomt op de eerste plek. Eerder lukte dit haar al met het boekenweekessay in 2017.

Het boek van de 70-jarige schrijfster verscheen vorige week. Johnnie Walker is de eerste roman van Palmen in elf jaar en ze beschouwt het tevens als autobiografie. Het verhaal gaat over haar jeugd in Limburg, haar verslaving aan whisky (het merk Johnnie Walker) en de band met haar moeder.

Even Simple van kok Yotam Ottolenghi komt op de tweede plek de Bestseller 60 binnen. Het is de tiende keer dat Ottolenghi met een boek in de lijst staat. Op de derde plek staat ook een nieuwkomer en dat is wederom een kookboek. Met Rust, Regelmaat, Recepten staat Miljuschka Witzenhausen voor de tweede keer in de lijst.