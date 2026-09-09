John Malkovich ziet af van het spelen van een voorstelling in Tel Aviv, nadat in een persbericht over de voorstelling nepquotes van hem waren verspreid.

In een verklaring die onder meer Variety heeft, laat de acteur weten dat in het bericht van het Israëlische pr-bedrijf uitspraken aan hem werden toegedicht "die ik nooit heb gedaan, waar ik niet van op de hoogte was en die niet mijn mening reflecteren. Het is voor mij onacceptabel dat deze quotes zijn verspreid alsof ze van mij afkomstig waren."

Volgens The Jerusalem Post stelt de producent van de beoogde voorstelling dat het persbericht een "foutieve quote bevatte door een misverstand". Hij zegt zijn excuses aan Malkovich te hebben aangeboden. De acteur beklemtoont in zijn verklaring dat het feit dat hij in Tel Aviv wilde gaan spelen "niet betekent dat ik het eens ben met het beleid of de daden van het land."

Gaza

In het oorspronkelijke persbericht stond onder meer dat Malkovich gezegd zou hebben dat hij "een sterke verbondenheid en solidariteit" met het Israëlische publiek voelde. De acteur zou in april het stuk The Music Critic in Tel Aviv spelen als onderdeel van een wereldtournee. Eerder trad Malkovich in 2008 en 2013 op in Israël.

De komst van Malkovich was internationaal groot nieuws. Sinds de oorlog in Gaza zijn er niet veel grote sterren meer die optreden in Israël.