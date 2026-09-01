Connie Palmen stopte met drinken na verlies moeder

Schrijfster Connie Palmen heeft "geen druppel alcohol meer aangeraakt" sinds het verlies van haar moeder. In een interview met Libelle vertelt Palmen dat ze "niets beters had kunnen doen" met de dood van haar moeder. "Ik ga voorzichtig met het leven om en ben gestopt met drinken nadat mijn moeder in een ambulance naar het ziekenhuis werd gebracht en we wisten dat ze daar zou sterven", aldus Palmen.

Dinsdag verschijnt de nieuwe roman van Palmen, Johnnie Walker. Het verhaal gaat over een jonge vrouw die in een café bedwelmd raakt door de whisky en haar leven lang naar de drank blijft grijpen. Volgens Palmen vervlecht Johnnie Walker "het persoonlijke met grotere thema's". Palmen houdt naar eigen zeggen ook van "een bepaalde mate van roekeloosheid". "De titel van Johnnie Walker verraadt al waar het bij mij naartoe ging", aldus de schrijfster.

Volgens Palmen ontstaan haar verhalen vaak vanuit "een probleem, iets waar ik mee zit", vertelt ze in het vraaggesprek. Het idee voor Johnnie Walker ontstond in de periode rond het verlies van haar moeder. "Daarom wilde ik iets schrijven over haar en het gezin waarin ik opgroeide", aldus Palmen. "Maar dan geen memoires."

Johnnie Walker is de eerste roman van de 70-jarige Palmen in meer dan tien jaar. Dit jaar won ze de Constantijn Huygens-prijs voor haar oeuvre.