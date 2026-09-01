Joop van den Ende werkt aan een musical over Nederlands-Indië. In Goedemorgen Nederland vertelde de producent dinsdag dat de musical Surabaya Dreams gaat heten en naar verwachting in 2030 of 2031 te zien zal zijn.

De voorstelling verhaalt over een familiegeschiedenis die zich afspeelt van 1920 tot nu, waarin het Indië-verhaal verteld wordt, aldus Van den Ende. "We hebben gekozen voor een persoon in het nu die zoekt in het verleden, daar ook terechtkomt en met mensen praat en ook kritisch is."

Dat er in Nederland weinig wordt gesproken over de geschiedenis van Nederlands-Indië, komt ook aan bod. "Een van de openingssongs gaat over het Indische zwijgen", vertelde Van den Ende.

De musical wordt geproduceerd door MediaLane, het bedrijf van zijn dochter waarbij Van den Ende nauw betrokken is.