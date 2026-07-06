Connie Palmen krijgt dit jaar de Constantijn Huygens-prijs voor haar oeuvre. De schrijfster bezit volgens de jury "het zeldzame talent om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap".

"Met een eigenzinnige stem en onverschrokken intellect reflecteert zij op existentiële vragen over menszijn en weet zij lezers steeds weer te raken en te inspireren", vervolgt het juryrapport. "Zowel haar werk als haar publieke optredens getuigen van haar onvoorwaardelijke loyaliteit aan de literatuur, en maken haar tot een beschermvrouw van onze letteren."

Palmen debuteerde in 1991 met De wetten, een bestseller die in meer dan twintig talen werd vertaald. Daarna volgden de romans De vriendschap, I.M., Geheel de Uwe, Lucifer, Jij zegt het en vele verhalen en essays. "Of Palmen nu romans, verhalen, essays of een dagboek schrijft, het gebeurt met een grote inzet: er staat in haar werk altijd iets op het spel."

'Radicaal'

"Dit maakt me zielsgelukkig en trots", reageert Palmen. "Deze oeuvreprijs is een erkenning van het schrijverschap en dat ontroert me zeer. Het was altijd schrijven of sterven. Zo hoog heb ik het gespeeld. Het is een vorm van heel radicaal leven. Dat de radicaliteit en het absolutisme ervan op deze manier worden beloond, maakt me ontzettend blij."

De prijs, waar een geldbedrag van 12.000 euro aan is verbonden, wordt op 23 januari volgend jaar uitgereikt. Vorig jaar ging de prijs naar de onlangs overleden dichteres Lieke Marsman.