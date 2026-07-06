Lauren Bennett, de zangeres van de voormalige band G.R.L. en het nummer Party Rock Anthem, is op 37-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de band in een verklaring op sociale media. De doodsoorzaak van Bennett is niet bekend.

"Onze harten zijn gebroken en we kunnen niet onder woorden brengen hoeveel ze voor ons betekende", schrijven de leden van G.R.L. op Instagram. "Haar prachtige persoonlijkheid heeft zoveel levens geraakt en ze zal voor altijd gemist en geliefd blijven."

Bennett beleefde haar doorbraak met de meidengroep Paradiso Girls met hun debuutsingle Patron Tequila. Ze werkte onder andere samen met artiesten als will.i.am en CeeLo Green. Met haar grootste hit Party Rock Anthem stonden Bennett en LMFAO 45 weken lang in de Nederlandse Single Top 100.