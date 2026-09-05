Corry Konings niet op zoek naar nieuwe liefde

Corry Konings is niet meer op zoek naar een nieuwe man in haar leven. De 74-jarige zangeres is al jaren alleen en dat vindt ze prima, vertelt ze zaterdag in De Telegraaf.

"Misschien komt er ooit nog een man op mijn pad op wie ik tot over mijn oren verliefd word. Wie zal het zeggen? Maar het hoeft voor mij niet", aldus Konings, die in haar leven drie langdurige relaties had. "Ik kan zonder man. Ik durf te zeggen dat ik echt gelukkig ben. Er is geen leegte in mijn leven."

Dat het niet is gelukt om een stabiele en langdurige relatie op te bouwen, heeft Konings naar eigen zeggen geaccepteerd. "Een scheiding is allesbehalve leuk, maar ik ben niet verbitterd geraakt. Ik ben bevriend met ze gebleven. Ik kan nog altijd met ze lachen. De verdrietige momenten ben ik vergeten. Ik leef met de mooie herinneringen."