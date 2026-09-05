Trump waarschijnlijk niet bij uitvaart koning Harald

Het lijkt erop dat de Amerikaanse president Donald Trump komende week niet naar Oslo gaat voor de uitvaart van de Noorse koning Harald. Op Truth Social schrijft hij dat hij op 9 en 10 september bij een Republikeins evenement in Dallas zal zijn.

Het afscheid van Harald vindt woensdag plaats in de Domkerk van Oslo. Het was tot nu toe onduidelijk of Trump naar de uitvaart zou komen. Het Witte Huis heeft tot dusver nog niets losgelaten over wie de Verenigde Staten zal vertegenwoordigen.

De Noorse veiligheidsdienst PST liet vorige week nog weten dat het rekening hield met een mogelijke komst van Trump. Bij de uitvaart van koning Olav in 1991 kwam de toenmalige vicepresident Dan Quayle. Vanwege de Golfoorlog had de begrafenis geen prioriteit voor president George H.W. Bush.