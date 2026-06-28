Courteney Cox en Johnny McDaid na meer dan tien jaar uit elkaar

Courteney Cox en Johnny McDaid zijn uit elkaar. De Amerikaanse actrice (62) en Noord-Ierse muzikant (49) hebben na meer dan tien jaar een punt achter hun relatie gezet, melden althans Amerikaanse en Britse media. De twee hebben nog niet in het openbaar op hun breuk gereageerd.

Cox en McDaid, vooral bekend als lid van de band Snow Patrol, kregen eind 2013 een relatie nadat ze elkaar hadden ontmoet op een feestje van de actrice. Negen maanden later verloofden ze zich al, maar die verloving bliezen ze eind 2015 af. Een jaar later hervonden ze elkaar, maar tot een nieuwe verloving kwam het niet.

In april 2024 onthulde Cox dat McDaid haar destijds dumpte in de eerste minuut van relatietherapie. In september vorig jaar werden ze voor het laatst in het openbaar gezien tijdens het tennistoernooi US Open.