Koning Abdullah trots ondanks uitschakeling Jordaniërs op WK

Een groot deel van de Jordaanse koninklijke familie heeft zaterdag de laatste groepswedstrijd van het Jordaanse elftal op het WK voetbal bijgewoond. Onder anderen koning Abdullah en zijn zonen kroonprins Hoessein en prins Hashem zaten op de tribune. Ook kroonprinses Rajwa en haar 1-jarige dochter Iman waren erbij.

De familie zag hoe hun landgenoten met 3-1 ten onder gingen tegen Argentinië, een van de favorieten op het WK. Daardoor bleef Jordanië puntloos en is het uitgeschakeld.

Koning Abdullah is echter zeer trots op het Jordaanse elftal, dat voor het eerst meedeed aan het voetbaltoernooi. "Onze nationale helden, jullie hebben Jordanië op eervolle wijze vertegenwoordigd en de weg geëffend voor toekomstige successen waar we reikhalzend naar uitkijken", schreef de vorst op sociale media. Volgens hem zitten de voetballers "in de harten van alle Jordaniërs".

Ook koningin Rania, die thuisbleef, liet een boodschap achter op sociale media. "De geschiedenis zal onthouden dat dit de eerste deelname van Jordanië aan het wereldkampioenschap was. Maar wat wij Jordaniërs ons vooral zullen herinneren, is dat jullie echte helden en kampioenen zijn, die de Jordaanse droom en vastberadenheid waarmaakten."