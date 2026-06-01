Stichting CPNB brengt samen met modetijdschrift Harper's Bazaar een tas uit met twee literaire titels erin. In de zogeheten totebag zit Aigou, de debuutroman van Sarah van Vliet, en Verboden schrift, van Alba de Céspedes. De tas is ontworpen door het creatieve team van Harper's Bazaar.

Aigou gaat over een robothond met een baasje dat het te druk heeft om zich over hem te ontfermen. Verboden schrift is de Nederlandse vertaling van de klassieker van De Céspedes, over Rome in de jaren vijftig. De boeken werden geselecteerd door twee jury's in opdracht van het Nederlands Letterenfonds.

De totebag is onderdeel van een driejarige actie van het CPNB. In 2025 werkte het CPNB samen met kunstenaar Piet Parra. In die tas zaten de boeken Het gore lef van Sarah Arnolds en De vrouw van Martin Guerre van Janet Lewis.