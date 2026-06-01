DEN HAAG (ANP) - Het aantal nieuwe tbs-patiënten is vorig jaar gedaald naar 118, ten opzichte van 164 een jaar eerder. Desondanks zijn alle bedden in Nederlandse tbs-klinieken bezet. Dat meldt TBS Nederland op basis van cijfers uit het nieuwe jaarverslag.

Volgens de organisatie kunnen patiënten onvoldoende doorstromen naar reguliere geestelijke gezondheidszorg of instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. Daardoor blijven ze langer in hoogbeveiligde tbs-klinieken dan nodig is.

Door de beperkte doorstroom lopen ook de wachtlijsten op voor mensen die vanuit de gevangenis wachten op een plaats in een tbs-kliniek. Dat zet ook de veiligheid in de instellingen verder onder druk.

Uitstroom

De gemiddelde behandelduur van tbs nam in 2025 ook verder toe. Die bedraagt nu 10,1 jaar, tegenover 8,7 jaar een jaar eerder. TBS Nederland stelt dat dat ook samenhangt met de moeizame uitstroom naar andere zorgvoorzieningen.

Gemiddeld verbleven vorig jaar 1683 mensen in een tbs-traject. In totaal kregen 69 patiënten een voorwaardelijke beëindiging van hun tbs-maatregel.