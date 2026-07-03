Het nieuwste album Confessions II van Madonna wordt tot nu toe goed ontvangen door recensenten. Verschillende kranten en muziektijdschriften noemen het vijftiende album van de zangeres "haar beste in tientallen jaren".

Het vervolg op het album Confessions on a Dance Floor uit 2005 verscheen vrijdag. Onder meer Rolling Stone geeft het nieuwste album vier sterren en noemt het haar beste album sinds de originele Confessions. Ook Variety omschrijft het als haar beste plaat in twee decennia. The Guardian geeft Madonna eveneens vier sterren, al is het volgens de krant niet zo goed als de voorganger. "Maar ook als het niet even goed is, is het ontegenzeggelijk Madonna's beste album sinds Confessions on a Dance Floor, wat voor haar fans meer dan genoeg zal zijn."

Volgens Pitchfork is de 67-jarige Madonna "weer in topvorm" en ook noemt het platform het album een "essentiële toevoeging aan haar oeuvre". Het Nederlandse platform 3voor12 schrijft dat het album "je aandacht zeker waard" is.

Confessions II is het eerste album van Madonna sinds Madame X uit 2019. Op het album staan onder meer samenwerkingen met Sabrina Carpenter en Stromae. De Nederlandse dj Martin Garrix maakte samen met Madonna het nummer Bizarre dat ook op het album staat.