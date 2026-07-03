Het Stedelijk Museum in Amsterdam constateert een grote extra toeloop door het laatste kunstwerk van Wim T. Schippers dat woensdag is onthuld. Dat laat een woordvoerder vrijdag weten aan het ANP. De begin vorige maand overleden kunstenaar maakte het object, dat Wim is weg 1942-2026 (onvoltooid) heet, speciaal voor het museum.

Concrete aantallen kan de zegsman nog niet delen. Maar "mijn collega's op de vloer zien dat mensen speciaal hiervoor langskomen". Ook is er veel animo voor het condoleanceregister dat het museum heeft neergelegd: "Ze staan er even bij stil, herdenken hem en tekenen het condoleanceregister. Het is mooi om te zien hoeveel troost zijn werk biedt bij het nemen van afscheid."

Wim is weg 1942-2026 (onvoltooid) bestaat uit een hoog tafeltje met een koffiekopje met daarin koffierestanten en een lepeltje. Daarnaast staat een pot verf met de kwast er nog in. Het tafeltje staat op een grote verzameling zand, met daarin twee schoenen. Het kunstwerk is tot en met 19 juli te zien in het Stedelijk Museum, dat in totaal 66 werken van Schippers in het bezit heeft.