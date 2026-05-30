Crowdfunding voor Annie M.G. Schmidt-huis in Kapelle passeert ton

Het initiatief Bij Annie Thuis, dat een herdenkplaats wil maken van het geboortehuis van schrijfster Annie M.G. Schmidt, heeft een belangrijke mijlpaal bereikt. De crowdfunding voor het behoud en de ontwikkeling van het huis in het Zeeuwse Kapelle heeft meer dan 100.000 euro opgehaald. Dat heeft initiatiefneemster Hendriek Flikweert zaterdag gemeld. Het streefbedrag voor het project is een half miljoen euro.

Het huis staat in een gebied waar nu nieuwbouwplannen voor worden ontwikkeld. Vooralsnog is het de bedoeling dat het Annie M.G. Schmidt-huis niet wordt gesloopt. De initiatiefnemers willen de locatie ontwikkelen tot een toegankelijke ontmoetingsplek met onder meer een sociale lunchroom, ruimte voor ontmoeting, cultuur en "beleving rondom het leven en werk van Annie M.G. Schmidt". Het project moet ook kansen bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De eerste ton laat volgens de initiatiefnemers vooral zien "hoeveel draagvlak er inmiddels is ontstaan voor het plan". De schrijfster (1911-1995) schreef veel musicals en succesvolle kinderboeken, zoals Jip en Janneke, Pluk van de Petteflet en Abeltje. Het project wordt gesteund door talloze ambassadeurs, zoals de uit Zeeland afkomstige oud-premier Jan Peter Balkenende en gitarist Dennis Huige van de Zeeuwse band Racoon.