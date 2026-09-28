Cruz Beckham met moeder Victoria de studio ingedoken

Victoria Beckham is de studio ingedoken met haar zoon Cruz. Op Instagram deelt de jongste Beckham-zoon een foto waarop zijn moeder achter de microfoon in de studio staat.

"Yeah, we hebben Posh terug in de studio gekregen", schrijft Cruz met een knipoog bij de foto. Posh was de bijnaam van Victoria in haar tijd bij de Spice Girls, waar ze jarenlang deel van uitmaakte. De 21-jarige Cruz heeft zijn eigen indierockband, Cruz Beckham & The Breakers. Hij is de zanger en gitarist.

Het laatste officiële optreden van de Spice Girls waar Victoria bij aanwezig was, was tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in Londen in 2012. Twee jaar geleden trad de groep nog op tijdens Victoria's vijftigste verjaardagsfeest, maar dit was besloten en geen officieel optreden.