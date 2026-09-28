Het Parool viert 25.000e editie met speciale foto-omslagen

Het Parool viert dinsdag een mijlpaal, want dan verschijnt de 25.000e editie van de Amsterdamse stadskrant. Daarom krijgt de krant vier verschillende unieke omslagen "die het meesterschap van de krant en de stad Amsterdam eren", maakte uitgeverij DPG Media maandag bekend.

De "iconische Amsterdamse foto's" op vier verschillende voorpagina's zijn gemaakt door fotograaf en cineast Ed van der Elsken (1925-1990). De foto's zijn met zorg geselecteerd "om de dynamische en veranderende stad prachtig te weerspiegelen". De foto wordt over de vouw gedrukt, zodat deze zowel de voor- als de achterkant van de krant beslaat. De krant wordt bovendien gedrukt op dikker papier en krijgt vier extra pagina's met daarop historische voorpagina's van Het Parool.

Hoofdredacteuren Jildou van der Bijl en Michiel Couzy willen de lezers van de krant met de speciale uitgave "deelgenoot maken van de feestvreugde". Eerder dit jaar vierde Het Parool al het 85-jarig bestaan. "Met deze feestelijke editie vieren we niet alleen ons rijke verleden, maar ook onze onverminderde betrokkenheid bij de stad." Omdat de krant verwacht dat de speciale uitgave van dinsdag een verzamelobject wordt, gaat de oplage met duizend exemplaren omhoog.