Culinair festival 't Wonder vrijdag afgelast door burgemeester

Culinair muziekfestival 't Wonder gaat vrijdag niet door vanwege de hitte. Volgens de organisatie heeft de burgemeester van Woerden, waar het festival plaatsvindt, besloten dat de veiligheid van de bezoekers niet te waarborgen is. Zaterdag gaat het festival vooralsnog wel door.

"Dit besluit valt ons erg zwaar", aldus organisator Brendo Festen. "We hebben met alle crew en deelnemers anderhalve week lang in de warmte gezwoegd, maar zullen dit besluit natuurlijk accepteren." Bezoekers met een vrijdagticket kunnen deze omwisselen voor een zaterdagticket. Vorig jaar trok het festival volgens de Woerdense krant Het Kontakt duizenden bezoekers.

In Woerden wordt het vrijdag 37 graden, met een gevoelstemperatuur van 41 graden, volgens Weeronline. Ook festival Defqon.1 werd vrijdag afgelast vanwege de hitte. Net als het vrijdagprogramma van Spoorpark Live in Tilburg. Enkele andere festivals, zoals Concert at Sea en Lago Lago gaan wel door, met aanvullende maatregelen.