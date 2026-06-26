Musical met Milan van Waardenburg afgelast vanwege hitte

De voorstellingen van de openluchtmusical Bokkenrijders, waarin Milan van Waardenburg een van de hoofdrollen speelt, gaan vrijdag en zaterdag niet door vanwege de extreme hitte. Donderdag werd een voorstelling al stilgelegd nadat de 32-jarige acteur onwel was geworden.

Volgens de producenten staat de veiligheid van het publiek, de cast, de vele vrijwilligers en de medewerkers voorop. "Die veiligheid kunnen we vandaag en morgen ons inziens niet garanderen", schrijven Servé Hermans en Frans Hendrickx in een verklaring.

Van Waardenburg liet vrijdagochtend weten dat het weer goed met hem gaat. Volgens de acteur werd zijn onwelwording veroorzaakt door de hitte.

De producenten onderzoeken of er alternatieven mogelijk zijn voor de afgelaste voorstellingen. Kaartkopers worden daar later over geïnformeerd.