Christina Curry voelt zich nog niet helemaal fit omdat ze last heeft van een borstontsteking. Dat schrijft de dochter van Patricia Paay, die eind vorige maand moeder werd, donderdag op Instagram. Desalniettemin geniet Curry van haar pasgeboren dochter Cleo. "Nog steeds ziekig met mastitis, maar de ochtenden op deze manier doorbrengen is alles", deelt ze met haar volgers.

Op de bijgevoegde foto is te zien hoe Curry en haar partner Kevin samen met hun dochter in bed liggen. Het koppel werd op 19 juli voor het eerst ouders, werd een week na de geboorte bekend. Christina's vader Adam Curry verklapte het nieuws.

Door de geboorte werd Paay voor het eerst oma. Woensdag deelde ze voor het eerst een foto met haar kleindochter. "Een moment om voor altijd te koesteren", schreef ze onder de foto waarop te zien is hoe Cleo in haar armen ligt.