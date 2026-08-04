CvdM in hoger beroep om rapport sociale veiligheid AVROTROS

Het Commissariaat voor de Media (CvdM) gaat in hoger beroep tegen een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland in een zaak tegen omroep AVROTROS. De rechter bepaalde dat het CvdM geen recht heeft om een onderzoeksrapport over sociale veiligheid in te zien, maar daar is de toezichthouder het niet mee eens.

Het CvdM mag wel een ander onderzoeksrapport opvragen, dat gaat over de governance van de omroep. Volgens de rechtbank valt toezicht op de bestuurlijke inrichting van publieke omroepen onder de bevoegdheid van het CvdM. Het Commissariaat stelt echter dat ook het rapport over sociale veiligheid van belang is voor het "toezicht op governance".

"Organisatiecultuur is het hart van de governance", aldus het CvdM. "Het belang van organisatiecultuur en leiderschap werd twee jaar geleden expliciet onderstreept door de commissie-Van Rijn."

De toezichthouder wil "geen verdere inhoudelijke mededelingen" doen zolang de procedures lopen. Het is niet duidelijk waarom het CvdM de twee rapporten heeft opgevraagd.