Honderden mensen hebben dinsdag afscheid genomen van de vorige week overleden Ierse zanger en muzikant Glen Hansard. Tijdens de uitvaart in de St. Patrick's Cathedral in Dublin was muziek de rode draad en waren er bijdragen van talloze beroemdheden zoals U2-zanger Bono en Pearl Jam-frontman Eddie Vedder.

Bono droeg een lang gedicht voor met de titel Beautiful Day, waarin ook songteksten van het gelijknamige U2-nummer waren verwerkt. Toen het gedicht ten einde liep, begon hij het lied te zingen en riep hij de aanwezigen op om mee te zingen. Ook liet de U2-zanger een voicemailbericht van de Amerikaanse zangeres Patti Smith horen. Daarop was ze zingend te horen.

Vedder zong samen met Markéta Irglová, met wie Hansard een Oscar won in 2008 voor beste originele nummer, het lied The Song of Good Hope.

De weduwe van Hansard bedankte de 56 jaar geworden zanger voor het leven dat ze samen hadden, "waarin we zij aan zij op zoek waren naar waarheid en schoonheid". Dat vonden ze in hun inmiddels 3-jarige zoon, vertelde ze volgens Ierse media vechtend tegen de tranen. Ook de jongere broer van Hansard kwam aan het woord. Vanwege het leeftijdsverschil van zestien jaar zei hij dat de muzikant "meer dan alleen een broer was". "Hij was ook een vaderfiguur."

Gejuich

Het afscheid werd afgesloten met een vijftien minuten durende opvoering van Bob Dylans Forever Young door Liam Ó Maonlaí. Hij kreeg hulp van alle muzikale gasten, onder wie Bono, Imelda May en Lisa Hannigan. Ook onder anderen Hozier, Dermot Kennedy en Damien Rice waren aanwezig. Ondertussen werd Hansards kist onder luid gejuich en geklap de kathedraal uitgedragen.

Omdat in de kerk plaats was voor een select gezelschap, was de ceremonie buiten op grote schermen te volgen. Honderden fans en andere belangstellenden hadden zich verzameld. Ook werd de dienst door tienduizenden gevolgd via een livestream. Maandag maakten al naar schatting 11.000 mensen van de gelegenheid gebruik om Hansard de laatste eer te bewijzen.