Cynthia Erivo verbaasd over kritiek op vriendschap Ariana Grande

Cynthia Erivo begrijpt niet waarom haar hechte vriendschap met Ariana Grande zoveel kritiek heeft opgeroepen. De twee actrices, die samen in de Wicked-films speelden, werden tijdens de promotie van de films regelmatig emotioneel. Volgens Erivo vonden sommige mensen dat kennelijk overdreven, vertelt ze in een interview met The Guardian.

"Het was interessant dat zoveel mensen vanaf hun bank ineens psycholoog waren geworden", zegt Erivo. Volgens de actrice ontstond er een merkwaardige ergernis over het feit dat twee vrouwen goed bevriend kunnen zijn. "Waarom zijn ze bevriend? Waarom hebben ze zo'n band? Er moet wel iets mis met ze zijn", vat ze de reacties samen.

Ook de kritiek op hun emotionele gedrag begrijpt Erivo niet. "Waarom tonen ze emoties? Hoe durven ze te huilen! En hoe durven ze te lachen?", vertelt ze. Volgens de actrice zouden mensen ook commentaar hebben gehad als zij en Grande juist geen emoties hadden getoond.

Erivo reageerde daarnaast op de reacties die ze kreeg nadat ze Grande tijdens een filmpremière in Singapore beschermde tegen een man die de zangeres vastgreep. Dat ze vervolgens op internet als haar 'bodyguard' werd bestempeld, vond ze ongemakkelijk. Volgens Erivo speelden seksisme en vooroordelen over zwarte vrouwen daarbij een rol.