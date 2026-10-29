Kim Kardashian geopereerd aan slokdarm

Realityster Kim Kardashian heeft een operatie aan haar slokdarm gehad. In een aflevering van het realityprogramma The Kardashians vertelt ze dat ze "afwijkingen" in haar slokdarm heeft, meldt People.

Eerder werd bij Kardashian een slokdarmontsteking vastgesteld. Daarbij is er een irritatie of ontsteking aan het slijmvlies van de slokdarm.

Kardashian moest door de diagnose aan haar vader denken, die in 2003 overleed aan slokdarmkanker. "Ik hoop dat ik gewoon medicijnen kan slikken en dat het dan overgaat", aldus de realityster. Uit de vooruitblik naar de volgende aflevering blijkt echter dat de "afwijkingen" in haar slokdarm eruit gesneden moeten worden. Volgens Kardashian had haar vader vergelijkbare klachten.