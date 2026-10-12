Cynthia Erivo vindt dat intimiteitscoördinatoren op filmsets te weinig waardering krijgen. Dat zei de actrice maandag volgens Variety tijdens een gesprek op het London Film Festival, waar ze sprak over haar nieuwe film Prima Facie.

In de film speelt Erivo een succesvolle advocaat die wordt verkracht door een collega. Vooral de scènes rond de verkrachting waren volgens de actrice erg zwaar om op te nemen. "Onze intimiteitscoördinator heeft enorm geholpen om een ruimte te creëren die heel veilig voelde", vertelde ze. "Het zwaarst was eigenlijk het terugkomen na het filmen. Je voeten weer op de grond krijgen, terugkeren in je lichaam en weer de veiligste plek vinden."

Erivo noemt het werk van de intimiteitscoördinatoren "ontzettend belangrijk". "Het gaat niet alleen om het choreograferen van een seks- of liefdesscène. Soms gaat het om heel zware, ingrijpende scènes en er tegelijk voor zorgen dat iedereen zich daarna weer veilig voelt."

De actrice, bekend van de Wicked-films, hoopt dat Prima Facie ook gesprekken op gang brengt over seksueel geweld tegen zwarte vrouwen. "Het gebeurt vaker dan je denkt, vaker dan we ooit bespreken", aldus Erivo.