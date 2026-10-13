Sebastian Stan had niet verwacht dat hij voor zijn nieuwe rol in de film Fjord zijn haar moest afscheren. Volgens Stan wilde regisseur Cristian Mungiu het uiterlijk van hem en zijn medespeler actrice Renate Reinsve voor de film zodanig veranderen dat het niet zou afleiden van het verhaal. "Ik zei: 'doe maar wat je wilt'", blikt Stan terug. De repetities van de film waren in Roemenië, waar ze diensten bezochten van een religieuze sekte en onderzoek deden naar de Roemeense cultuur. "We hadden cameratests, pasten kleren en brillen en toen zei hij dat hij mijn hoofd wilde kaalscheren. Ik had dat niet verwacht."

In gesprek met de Amerikaanse vakwebsite IndieWire vertelt Stan dat hij het heerlijk vond om niet lang in de visagie te zitten. "Mijn favoriete deel was de eerste dag op de set: geen haar en make-up, helemaal niets." Naast de fysieke verandering, zorgde de omgeving van de filmset er ook voor dat Stan naar eigen zeggen goed in zijn rol kon blijven.

"Het was zo basaal en nuchter. Er was niets glamoureus aan de film. Niemand had een eigen kamer of trailer. We woonden allemaal in een raar hotel. Elke dag liepen we naar de set in dit huis, omringd door bergen. Door die afzondering konden we in onze rol blijven. Ik was omringd door Roemenen en sprak dus de hele tijd Roemeens en deed het accent. Ik denk dat dat allemaal heeft bijgedragen", aldus Stan. De acteur, die zelf in Roemenië is geboren, verliet het land op zijn achtste toen hij samen met zijn alleenstaande moeder in Wenen ging wonen. Volgens Stan zorgde deze film ervoor dat hij terug kon keren naar zijn eigen roots.

De dramafilm Fjord volgt een religieus Roemeens-Noors gezin dat in de problemen komt met de autoriteiten in Noorwegen. Het gezin verhuist vanuit Roemenië naar een kleine, afgelegen fjordgemeenschap in Noorwegen. Wanneer een van de kinderen op school komt met blauwe plekken, grijpt de Noorse kinderbescherming in. De film won op het Filmfestival in Cannes de Gouden Palm voor beste film. Fjord verschijnt dit najaar in Nederlandse bioscopen.