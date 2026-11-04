Cyprus heeft net als voorgaande jaren als eerste land bekendgemaakt wie het naar het Eurovisie Songfestival stuurt volgend jaar. Woensdag maakte de Cypriotische omroep CyBC bekend dat zanger George Perris Cyprus in Burgas zal vertegenwoordigen.

Met welk nummer de 43-jarige Griek in Bulgarije zal optreden, is nog niet bekend. Zijn inzending wordt tijdens een tv-uitzending gekozen. Daarvoor kunnen binnenkort nummers worden ingestuurd.

Cyprus maakte in 1981 zijn debuut op het Songfestival. Tijdens de editie van 2018 in Portugal behaalde het land met een tweede plaats de hoogste notering in de geschiedenis. Zangeres Eleni Foureira eindigde toen met het nummer Fuego vlak achter winnaar Israël. Dit jaar eindigde zangeres Antigoni met het nummer Jalla op de negentiende plek.