BERLIJN (ANP/DPA) - Dartslegende Phil Taylor adviseert regerend wereldkampioen Luke Littler meer toernooien te spelen. Dat is volgens de 66-jarige Engelsman de beste remedie om aan negatieve reacties uit het publiek te wennen. "Ik weet dat het publiek hem op dit moment een beetje dwarszit, maar hoe meer je erover klaagt, hoe erger de mensen het voor je gaan maken en hoe meer ze gaan uitjouwen. Speel simpelweg meer toernooien en wen eraan", zei Taylor in het Duitse Sport Bild.

De pas 19-jarige Littler is tweevoudig wereldkampioen en voert de wereldranglijst aan. Hij is buiten Groot-Brittannië niet even geliefd en kreeg tijdens wedstrijden te maken met gefluit en boegeroep. Dat gebeurde onder meer tijdens de wedstrijd uit de Premier League in Rotterdam. Littler uitte nadien in interviews vaak zijn frustraties en dreigde soms toernooien te boycotten.

Taylor, recordhouder met zestien wereldtitels, blijft onverminderd positief over Littlers kwaliteiten. "Hij heeft het talent om nog vele malen wereldkampioen te worden."