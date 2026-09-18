Daan Schuurmans ontkent dat hij nieuwe Sinterklaas is

Daan Schuurmans gaat niet Sinterklaas spelen in Het Sinterklaasjournaal. De naam van de acteur ging rond sinds bekend werd dat Stefan de Walle in die rol stopt, maar voor de camera van Shownieuws ontkent Schuurmans de geruchten dat hij de klus op zich neemt.

"Dan zal ik ze hier voor de camera van Shownieuws ontkrachten. Want ik ga echt geen Sinterklaas spelen", zei Schuurmans. De geruchten dat hij Sinterklaas zou gaan spelen werden aangewakkerd door een bericht van zijn vrouw Bracha van Doesburgh. Zij plaatste een foto waarop een sticker van een mijter te zien was.

Schuurmans zegt bij Shownieuws te weten wie het wél gaat doen. "Nederland gaat echt van deze Sint genieten, dat kan ik je vertellen. Maar ik ben het niet". Een naam geeft hij niet, maar als hij de naam Kasper van Kooten voorgeschoteld krijgt, zegt hij: "die is het ook niet."

Stefan de Walle, die de rol sinds 2011 vertolkte, maakte woensdag bekend per direct te stoppen met zijn rol. De opvolger van De Walle is vanaf 9 november te zien in Het Sinterklaasjournaal, liet de NTR donderdag desgevraagd weten.