Oasis staat volgend jaar niet op Glastonbury

Oasis staat volgend jaar niet op het Britse festival Glastonbury. Festivalorganisator Emily Eavis heeft op Instagram een einde gemaakt aan geruchten over een optreden van de band.

Een volger vroeg Eavis of Oasis was vastgelegd voor het festival. "Sorry Jimmy, not this time!" antwoordde ze. De geruchten waren aangewakkerd nadat Oasis nieuwe concerten voor 2027 aankondigde. De band speelt op de vrijdag en zaterdag van het Glastonbury-weekend in Manchester, maar heeft voor de zondag vooralsnog geen concert gepland.

Liam Gallagher had vorige maand overigens zelf al laten weten dat een optreden op Glastonbury er niet in zat. Oasis stond voor het laatst gezamenlijk op het festival in 2004. De band was er ook in 1994 en 1995.

Eavis maakte vorige maand bekend dat de drie hoofdacts voor Glastonbury 2027 inmiddels zijn vastgelegd. Wie dat zijn, is nog niet bekend. Ze sloot toen wel al uit dat Madonna een van de headliners is.