Dagvaarding journalisten NYT over vliegtuig Trump opgeschort

Het Amerikaanse ministerie van Justitie trekt voorlopig dagvaardingen in tegen journalisten van The New York Times die hadden geschreven over vermeende mankementen in de beveiliging van het nieuwe presidentiële vliegtuig, de Air Force One. Een aanklager in Manhattan zei dit donderdag. Ook werd gezegd dat er met nog twee weken onderzoek meer licht op de zaak komt. Dat kan de uitvaardiging van bevelen beïnvloeden.

De NYT meldde op basis van anonieme bronnen dat het nieuwe presidentiële toestel dat door Qatar werd geschonken geen adequate beveiliging tegen raketten heeft en met andere veiligheidsproblemen kampt. Dat was toen Trump met het vliegtuig naar de NAVO-top in Ankara was gegaan en terugvloog met de oude Air Force One. In die dagen stortte het bestand met Iran in.

Justitie eist in een onderzoek de bronnen van de krant. De NYT eist stopzetting van de zaak, omdat de staat journalisten niet mag dwingen bronnen prijs te geven. De zaak zou bedoeld zijn om de pers te intimideren.