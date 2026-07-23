Erik van Looy blij met Nederlands succes Vlaamse Slimste Mens

Erik van Looy vindt het leuk dat de Vlaamse versie van De Slimste Mens nu ook goed scoort op de Nederlandse televisie. "Ik ben er wel heel blij mee", zei de presentator donderdag in de NPO 1-talkshow Goedenavond Nederland.

Een verklaring voor het succes kon Van Looy niet geven. "Het gaat heel goed. Ik denk dat mensen de Nederlandse versie zo graag zien dat ze gewoon eens die Belgische proberen. Misschien zien ze het verschil niet", grapte hij.

De Slimste Mens Ter Wereld, die bekendstaat als een luchtigere versie dan de Nederlandse, wordt sinds half juni uitgezonden op NPO 3. Het gaat om het 23e seizoen dat vorig najaar in Vlaanderen werd uitgezonden. Het is voor het eerst dat het programma in Nederland te zien is.