Dai Dai prolongeert koppositie in Single Top 100 ook na WK

Het nummer Dai Dai van Shakira en Burna Boy blijft ook nu het WK-voetbal is afgelopen populair. Dat meldt samensteller van de Single Top 100 GfK vrijdag. Het WK-anthem staat inmiddels tien weken in de lijst met populairste Nederlandse nummers, waarvan vier weken op de eerste plek.

Rutger van Barneveld houdt zich met Zwoele Zomernachten inmiddels zeven weken staande in de singlelijst, maar heeft de strijd om de koppositie voor de tweede week op rij verloren van Shakira en Burna Boy. Ook andere volkszangers behouden hun plekjes in de top tien; Justen de Wildt staat met Cheerio nog steeds op de vierde plek en Robert van Hemert blijft samen met Donnie op plek negen staan met Moët Dat Nou.

Daarnaast klimt Jamaican (Bam Bam) van HUGEL verder omhoog. Het afro-house- en -dancenummer kwam in april de lijst binnen op de 56e plek en bleef de afgelopen maanden stijgen. De zesde plek van deze week is de hoogste positionering voor het nummer tot nu toe.

Single Top 100 week 30

(notering, tussen haakjes notering vorige week, artiest, titel, o.b.v. Single Top 100 samengesteld door GfK Dutch Charts)

1. (1) Shakira & Burna Boy - Dai Dai

2. (2) Rutger van Barneveld - Zwoele Zomernachten

3. (3) Mauvais djo - Pilé

4. (4) Justen de Wildt - Cheerio

5. (6) ANOTR feat. Ultra 54 - Talk To You

6. (7) HUGEL & SOLTO - Jamaican (Bam Bam)

7. (5) KM - BLIJF RUSTIG

8. (10) The Bausa - Magnetic

9. (9) Robert van Hemert & Donnie - Moët Dat Nou

10. (8) Idaly, Ronnie Flex & Frenna - POPULAIR