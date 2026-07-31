Muziekconcern achter Taylor Swift verliest kwart beurswaarde

Muziekconcern Universal Music Group (UMG) is vrijdag ruim een kwart van zijn beurswaarde kwijtgeraakt op de beurs in Amsterdam. Het aandeel van het bedrijf achter sterren als Taylor Swift, Noah Kahan, Olivia Rodrigo en Drake kelderde dik 25 procent na een zeer slecht ontvangen kwartaalbericht.

Vooral de groei van de inkomsten uit streamingabonnementen van 's werelds grootste platenconcern viel tegen. Gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten bedroeg de groei zo'n 17 procent. Maar de cijfers werden naar de smaak van kenners te veel geholpen door de overname van platenlabel Downtown. Wanneer die overname niet wordt meegerekend, bleef slechts zo'n 7 procent groei over.

Dat is een domper voor het in Hilversum gevestigde Universal, dat juist sterk inzette op hogere tarieven bij muziekdiensten als Spotify en Apple Music. Het grote scala aan artiesten, waarvan Universal de rechten bezit, werd niet zo sterk beluisterd als gehoopt. Daardoor werden de extra inkomsten uit hogere tarieven voor een groot deel weer tenietgedaan.