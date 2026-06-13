Perrie Edwards trouwt volgens de Britse krant Daily Mail dit weekend met haar verloofde Alex Oxlade-Chamberlain. De voormalige Little Mix-zangeres zou in de Portugese Algarve in het bijzijn van familie en vrienden hem het jawoord geven.

Edwards en de voormalige Engelse voetbalinternational zijn al tien jaar samen. Het stel kreeg in 2021 zoon Axel en verwelkomde eerder dit jaar dochter Alanis. In 2022 vroeg Oxlade-Chamberlain de zangeres ten huwelijk. Edwards was eerder verloofd met voormalig One Direction-zanger Zayn Malik. Die relatie strandde in 2015.

Edwards liet vorige maand in een interview met 1883 Magazine al weten dat haar bruiloft dit jaar zou plaatsvinden. "Ik heb laatst mijn jurk gepast en ik ben er heel blij mee", zei de zangeres toen.

Volgens de Daily Mail zijn ook Edwards' voormalige Little Mix-collega's Jade Thirlwall en Leigh-Anne Pinnock uitgenodigd voor de ceremonie.