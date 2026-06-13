Lil Kleine heeft op Instagram voor het eerst beelden gedeeld van zijn nieuwe Ferrari 296 GTB die wordt afgeleverd. Bij de video schreef de rapper: "Paardje in galop".

Op de beelden is te zien hoe de sportwagen midden in Amsterdam wordt gebracht. De Ferrari arriveert in een vrachtwagen en wordt onder toeziend oog van tientallen belangstellenden uitgeladen. Rond de auto hangen gele en zwarte ballonnen.

Lil Kleine is zichtbaar enthousiast over zijn nieuwe aanwinst. "Christmas came early this year", zegt hij in de video. Nadat hij een eerste rit heeft gemaakt, concludeert de rapper: "Hij ging snel man."

De Ferrari 296 GTB heeft een hybride V6-motor met een vermogen van 830 pk. Een nieuw exemplaar kost volgens autosites minimaal ongeveer 300.000 euro. Eerder werd al bekend dat Lil Kleine de sportwagen had gekocht.