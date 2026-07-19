Daily Mail: Spice Girl Melanie C zaterdag getrouwd

Melanie C is volgens de Britse Daily Mail zaterdag getrouwd met haar vriend Chris Dingwall. Bronnen hebben het tegenover de krant over een "perfecte" ceremonie. Melanie Chisholm, zoals de Spice Girl echt heet, en het Australische model zouden elkaar het jawoord hebben gegeven in het Engelse Lake District.

De trouwjurk van de 52-jarige Chisholm werd ontworpen door mede-Spice Girl Victoria Beckham. "Het was een cadeau van Victoria, ze zijn ​​heel close met elkaar. Victoria had er graag bij willen zijn als ze had gekund", zei een bron volgens de krant. Beckham was niet aanwezig vanwege het WK voetbal in de Verenigde Staten. De rest van de meidengroep was wel bij de trouwerij.

Volgens de bronnen was het een "ingetogen" bruiloft. "Ze wilde geen groot, opvallend evenement, maar iets kleiners en heel stijlvol." De 17-jarige dochter van Chisholm was haar bruidsmeisje. Het pasgetrouwde stel kent elkaar sinds 2023.