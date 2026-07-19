Castleden Moulin Rouge! kunnen abrupt einde nauwelijks geloven

Het abrupte einde van de musical Moulin Rouge! is voor veel castleden nog niet te bevatten. Op sociale media staan ze stil bij het feit dat ze onverwacht al afscheid moeten nemen van hun rol. Door waterschade kunnen de laatste negentien voorstellingen niet meer worden gespeeld.

"We hebben afgelopen donderdag onze laatste voorstelling gespeeld. Wat een waanzinnige voorstelling was, het publiek ging uit zijn dak. Het leek wel alsof het zo moest zijn", reageert Nino Ruiter, die de rol van de Duke speelde, in een video op Instagram. "Maar het is klaar, het is over." Ruiter vindt het vooral jammer dat de cast en crew de speelperiode nu niet normaal hebben kunnen afsluiten. "We wisten dat het einde kwam, maar het is nu zo gek en dat doet even pijn."

Hoofdrolspeelster April Darby, die de rol van courtisane Satine speelde, noemt het abrupte slot "een koortsdroom" en Rosanne Rebergen (Nini) zegt er kapot van te zijn. "Deze show heeft op zoveel mensen een onuitwisbare indruk achtergelaten, van iedereen binnen het bedrijf tot alle bezoekers die het hebben mogen ervaren. Het heeft ons echt geraakt, en het maakt me verdrietig dat het zo onverwacht tot een einde is gekomen."

Op sociale media krijgen de castleden ook veel steunbetuigingen. Talloze BN'ers en andere betrokkenen hebben een berichtje achtergelaten. Zo schrijft Herald Adolfs dat hij zijn partner Carlo Boszhard "een spectaculaire en meeslepende grand finale" had gegund. Volgens hem speelde Boszhard twee jaar lang de rol van zijn leven als nachtclubeigenaar Harold Zidler "vol passie, geladen, met een enorme toewijding".