Dakota Johnson noemt samenwerking met Taylor Swift 'geweldig'

Dakota Johnson vond het "geweldig" om met Taylor Swift samen te werken aan de nieuwe videoclip van de zangeres. "Normaal gesproken zou ik zeggen: 'Werk niet samen met je vrienden', maar wij werken echt heel goed samen. Het was zo leuk", vertelt de actrice in de podcast Fangirl Nation.

"Taylor en ik zijn al heel lang vriendinnen en we zijn heel hecht. Het was geweldig. We hebben ons gewoon fantastisch vermaakt", aldus de actrice. De muziekvideo van het nieuwe nummer van Taylor Swift, Patient Zero, wordt zondag tijdens de uitreiking van de MTV Video Music Awards voor het eerst getoond.

Swift kondigde de single dinsdag aan. Ook brengt de zangeres nog drie andere nieuwe nummers uit: Cleveland!, Pink Clouding en Babylon.