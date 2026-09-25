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VS willen verder met overleg Rusland-Oekraïne in VAE

25 sep , 11:09Buitenland
anp250926097 1
ANP
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KYIV (ANP/RTR) - Het overleg met Rusland en Oekraïne over het beëindigen van de oorlog wordt binnenkort voortgezet in de Verenigde Arabische Emiraten, als het aan bemiddelaar de Verenigde Staten ligt. De besprekingen zouden niet op politiek niveau worden gevoerd, maar op dat van specialisten, zegt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky.
"Het Amerikaanse kamp heeft voorgesteld om bijeen te komen op technisch niveau in trio-opstelling", zei Zelensky vrijdag tegen journalisten. De VS zouden "de VAE hebben geopperd als een mogelijke locatie. We wachten een voorstel van de VS af voor de datum".
De Amerikaanse bemiddeling tussen Rusland en Oekraïne is begin dit jaar verzand. De VS zijn druk in het Midden-Oosten. De laatste tijd worden er pogingen ondernomen om tot een deelbestand te komen, bijvoorbeeld om elkaars energievoorzieningen of scheepvaart op de Zwarte Zee te sparen.
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