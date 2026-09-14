Dan Aykroyd ondergaat voetoperatie, stelt boekentoer uit

Acteur Dan Aykroyd heeft de tournee ter lancering van zijn eerste boek Soulhider moeten uitstellen vanwege een voetoperatie. De 74-jarige Ghostbusters-ster zegt op Instagram dat hij baalt van het besluit.

"Ik heb twee weken geleden een voetoperatie ondergaan vanwege een infectie", schrijft Aykroyd. "Het duurt mij langer om te herstellen, daarom kan ik in oktober niet onderweg om mijn boek te lanceren."

Het boek komt nu pas begin volgend jaar uit. Als voorlopige datum noemt Aykroyd nu 18 mei. Soulhider gaat over een verzekeringsagent die op een dag wordt benaderd door buitenaardse wezens met een bijzondere opdracht. De acteur is altijd al geïnteresseerd geweest in de mogelijkheid dat er aliens zouden bestaan.