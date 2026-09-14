Eerste Wall of Fame-namen geïntroduceerd met woorden en muziek

Op de nieuwe Dutch Songwriters Wall of Fame prijken sinds maandag de eerste namen. Tijdens een feestelijke inhuldiging in Beeld & Geluid in Hilversum werden de gekozen tien voorgesteld en één voor één met zowel woorden als muziek geëerd. Ook kregen ze allemaal een award.

Het gaat om Herman van Veen, Piet Souer, Boudewijn de Groot, Frank Boeijen, Emile Hartkamp, John Ewbank, Belinda Meuldijk, Peter van Asten en Peter Koelewijn. Ramses Shaffy is postuum gekozen. Elk lid werd geïntroduceerd door iemand uit de entertainmentwereld, waarna er een nummer of medley van de bewuste songwriter werd gezongen door muzikale gasten of zichzelf. Zo zong Nick Schilder voor De Groot en Glennis Grace voor Ewbank.

Tijdens de ceremonie kreeg Froukje de zogeheten Starlight Award. De 25-jarige zangeres is nog te kort actief om een plekje op de Wall of Fame te krijgen, maar de organisatie wil haar wel eren met een prijs omdat ze op de goede weg is. Voorzitter Eric van Tijn verwacht dat ze over twintig jaar zeker in aanmerking komt.

Tegenhanger

De Wall of Fame is voor Nederlandse songwriters die minimaal twintig jaar actief zijn en meerdere successen en hits op hun naam hebben staan. Het moet de Nederlandse tegenhanger van de prestigieuze Amerikaanse Songwriters Hall of Fame worden en krijgt later dit jaar een vaste plek bij Fonos, een nieuwe locatie van Beeld & Geluid in het centrum van Hilversum.

De Amerikaanse versie bestaat al sinds 1969 en telt inmiddels meer dan vijfhonderd namen, onder wie grootheden als Bob Dylan, Stevie Wonder, Jay-Z en Taylor Swift.

Nieuwe namen worden in de komende jaren gekozen door de namen op de Wall of Fame en, in de eerste drie jaar, door het bestuur. Daarin zitten bekende namen uit de muziekindustrie, zoals Van Tijn, Giorgio Tuinfort en Han Kooreneef.