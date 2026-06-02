De Canadese acteur en schrijver Dan Levy vindt het niet erg dat de serie Heated Rivalry niet in aanmerking komt voor een Primetime Emmy Award. Volgens Levy heeft de serie de prijs niet nodig, vertelt hij in een interview met Variety. "Volgens mij gaat het helemaal prima met die show", lacht Levy, die niet bij de serie is betrokken. "Er moet ook wat ruimte zijn voor de rest van ons."

Heated Rivalry kan niet genomineerd worden omdat de serie door Canadese producenten is gemaakt. Wel kan de serie genomineerd worden voor een International Emmy Award. "Als Canadees heb ik met veel bewondering gekeken", aldus Levy. "Canada maakt goede televisie, wat kan ik zeggen?"

Levy kent maker Jacob Tierney naar eigen zeggen al heel lang. "Het is zo fijn om te zien dat hij de erkenning krijgt die hij al zo lang verdient", vervolgt Levy. "Hij werkt al jaren in de televisie- en filmindustrie."

Heated Rivalry gaat over twee rivaliserende ijshockeyspelers, die in het geheim een gepassioneerde relatie hebben. De hoofdrollen worden gespeeld door Hudson Williams en Connor Storrie.