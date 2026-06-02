ZEIST (ANP) - Marten de Roon heeft een opvallend rugnummer gekregen voor het WK. De middenvelder draagt het shirt met nummer 3 als hij in actie komt op de mondiale eindronde in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Dat blijkt uit een lijst die de KNVB heeft vrijgegeven.

Bij veel ploegen speelt een centrale verdediger met nummer 3. Ervaren internationals van Nederland spelen op het WK met het rugnummer dat ze gewend zijn. Zo heeft aanvoerder Virgil van Dijk weer het shirt met nummer 4 gekregen en spelen Memphis Depay, Frenkie de Jong en Ryan Gravenberch met de nummers 10, 21 en 22.

Wout Weghorst is de nummer 9 van Oranje. Hij komt vermoedelijk pas in het veld als Nederland in de slotfase van een wedstrijd nog een beslissing moet forceren. Spitsen Donyell Malen en Brian Brobbey hebben rugnummers 18 en 19. Doelman Bart Verbruggen is de nummer 1 van Nederland.