Dan Stevens wordt nieuwe RoboCop in rebootserie

Dan Stevens speelt de hoofdrol van RoboCop in de rebootserie die Prime Video ontwikkelt. Volgens Deadline was de Britse acteur topfavoriet voor de rol, die in de originele film van Paul Verhoeven werd vertolkt door Peter Weller.

Aan de achtdelige serie werken onder meer scenarist Ed Neumeier, die de originele film schreef, en producent James Wan, bekend van de horrorreeksen Saw en Insidious, mee. Het verhaal gaat over een techconglomeraat dat de stad overtuigt een krachtige machine in te zetten bij het politiekorps. Voor de robot wordt het bewustzijn gebruikt van een omgekomen agent.

De originele RoboCop-film uit 1987 kreeg twee vervolgen, RoboCop 2 in 1990 en RoboCop 3 in 1993, en werd in 2014 opnieuw gemaakt. Weller speelde de titelrol in de eerste twee films, waarna Robert Burke het stokje overnam in RoboCop 3 en Joel Kinnaman de hoofdrol vertolkte in de reboot van 2014.