ON!: we hadden zorgvuldiger moeten omgaan met gevoeligheid Hitler

Ongehoord Nederland stelt dat er "te weinig rekening gehouden was met de gevoeligheden" rond het fragment van Adolf Hitler in het onlineprogramma Let's Twist Again. Dat stelt algemeen directeur Peter Vlemmix dinsdag in een reactie aan het ANP. In het programma werd gezegd dat de Duitse dictator ook weleens gelijk had. De uitspraak werd gedaan in een discussie over zijn strijd tegen het globalisme.

Vlemmix zegt dat commentator Raisa Blommestijn en ON!-hoofdredacteur Joost Niemöller in het fragment "uitputtend afstand namen van de gruwelijkheden die onder Hitler hebben plaatsgevonden. Ze benadrukten ook niets dan walging te voelen voor het Hitler-regime en de barbaarse gevolgen ervan. Zonder daarbij te zeggen dat de handelswijze van Hitler vergoelijkt of verheerlijkt moet worden."

Toch constateert Vlemmix namens ON! dat er "te weinig rekening gehouden is met de gevoeligheden rondom dit onderwerp. Daar had in deze video zorgvuldiger mee omgesprongen moeten worden. ON! benadrukt, nogmaals, net als in de video zelf, dat de link die Hitler legde tussen het globalisme en Joodse mensen uiteraard op geen enkele wijze gedeeld wordt." Vlemmix geeft geen antwoord op de vraag of het fragment offline gehaald of aangepast wordt.