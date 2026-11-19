De Rotterdam Dance Parade keert na achttien jaar terug. Op zaterdag 18 september 2027 trekt het gratis dance-evenement voor het eerst sinds 2009 weer door de straten van Rotterdam. Dat heeft de organisatie donderdag bekendgemaakt.

Tijdens de parade rijden twintig trucks met dj's en eigen geluidssystemen een route van 4,5 kilometer door de stad. De organisatie verwacht zo'n 400.000 bezoekers. Onder meer Loveland, Boothstock, Toffler, A State of Trance en Rotterdam Rave hebben hun deelname bevestigd. Welke dj's optreden, wordt later bekendgemaakt.

De Rotterdam Dance Parade werd voor het eerst gehouden in 1997 en groeide uit tot een jaarlijks evenement dat honderdduizenden bezoekers trok. In het verleden stonden onder anderen Tiësto, Armin van Buuren en Ferry Corsten achter de draaitafels.

"Na heel veel bloed, zweet en tranen en honderden voorstellen is het eindelijk gelukt om de parade weer terug te krijgen", zegt medeorganisator Henk Witteveen.