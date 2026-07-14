Daniël Lippens en Roelof de Vries presenteren vanaf augustus de nieuwe ochtendshow op NPO Radio 2, werd dinsdagochtend bekendgemaakt. Zij zijn de opvolgers van het populaire programma Jan-Willem Start Op! van Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte, die de overstap maken naar Radio 10.

Vanaf 3 augustus zijn Lippens en De Vries elke werkdag tussen 06.00 en 09.00 uur te horen met Daniël & Roelof Zijn Al Op. "De ochtend is het mooiste tijdstip om radio te maken. Luisteraars beginnen aan hun dag en wij mogen ze op weg helpen. We gaan vol energie aan de slag om iedere ochtend een programma te maken waarmee Nederland fris en vrolijk wakker wordt", zeggen de radiomakers. De afgelopen jaren waren zij al regelmatig te horen als vervangers van de ochtendshow op NPO Radio 2.

"Met Daniël Lippens en Roelof de Vries kiezen we voor een frisse en toch vertrouwde invulling van de ochtend op NPO Radio 2", zegt zendermanager Suzanne Straatsburg. "De luisteraars kennen hen al als vaste vervangers in de ochtend en vanaf 1 september presenteren zij hun eigen en gloednieuwe show Daniël & Roelof Zijn Al Op. Dit betekent ook dat Daniël met zijn middagprogramma's op NPO Radio 2 stopt. Over de opvolging daarvan gaan we met de omroepen in gesprek."