Hudson Williams heeft foto's van een groep handtekeningenjagers met een aansteker in brand geprobeerd te steken toen zij hem waren gevolgd naar zijn woning in Parijs. De 25-jarige acteur, bekend van de serie Heated Rivalry, was duidelijk niet gediend van de achtervolging, is te zien op beelden die rondgaan op sociale media. "Dit kun je echt niet doen. Dit is fucking raar", zei hij onder meer.

Toen de groep zich verontschuldigde, trok Williams de foto's uit hun handen, waarna hij deze probeerde te verbranden. "Jullie zijn geen fans. Jullie gedragen je echt griezelig en jullie zijn me gewoon gevolgd, oké? Dit doe je niet", zei hij tegen hen. Het lukte de acteur uiteindelijk niet om de foto's daadwerkelijk aan te steken. "Ik ga dit thuis verbranden. Ga nu alsjeblieft weg, jullie gedragen je echt krankzinnig."

Op sociale media reageren veel mensen begripvol op de reactie van Williams. "Stop met het normaliseren van stalking en noem het bij de naam", reageerde een van hen.